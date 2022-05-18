Зараз ворог боїться наступати на будь-якому напрямку, — боєць "Легіону Свободи"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ворог розуміє, де б він не пішов, він отримає добрячого копняка. Зокрема з останніх прикладів – це ситуація в Білогорівці на Луганщині, де наші воїни отримали величезну перемогу. Це показує окупантам, що не варто далі просуватись", – сказав Назаренко.



Боєць зауважив, що зараз окупанти найімовірніше передислоковуються. Аеророзвідка показує дані, що ворог вантажить техніку та кудись її відвозить.



"Я б хотів сподіватись, що вони покидають територію України, проте найімовірніше окупанти передислоковуються. Зокрема це оточення навколо Попасної, проривання на Бахмут, а також відрізання Лисичанська та Сєвєродонецька від траси. Тобто загарбники намагаються вийти на адміністративні кордони Луганщини. Ми міцно тримаємо оборону, попри те, що ситуація дуже складна", – наголосив Назаренко.



Також боєць додав, що зокрема на Сєвєродонецькому напрямку кожного дня тривають тяжкі бої.

"Буквально декілька хвилин тому ворог використав штурмову авіацію, всю ніч тривають артилерійські обстріли, працюють диверсійні групи…", – підсумував він.

Щонайменше 2 людей загинули внаслідок російського обстрілу Сєвєродонецька 15 травня

На Луганщині 17 травня евакуювали 73 людини, росіяни обстріляли один з автобусів "градами"



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