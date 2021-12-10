"Заробили" на підробці міжнародних COVID-сертифікатів 1млн грн: ДБР викрило у Києві медпрацівників
ДБР повідомило про підозру поліцейському й медпрацівниці, які продавали фальшиві міжнародні COVID-сертифікати
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Правоохоронець знаходив громадян яким були потрібні фейкові свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Він приводив їх до медпрацівниці, яка вносила неправдиву інформацію до електронної бази "Helsi" та видавала сертифікати.
"Послуги" зловмисників коштували 4-5 тис. грн. Вартість сертифікату залежала також від марки вакцини, якою нібито робили щеплення. За попередньою інформацією слідства, зловмисники "заробили" щонайменше 1 млн грн.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 200 підроблених COVID-сертифікатів, а також списки людей, які скористалися "послугами" шахраїв.
Правоохоронцю й медпрацівниці оголосили про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та підкупі (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 КК України).
Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Зловмисникам оберуть запобіжний захід.
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