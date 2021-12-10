Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал "Заробили" на підробці міжнародних COVID-сертифікатів 1млн грн: ДБР викрило у Києві медпрацівників

"Заробили" на підробці міжнародних COVID-сертифікатів 1млн грн: ДБР викрило у Києві медпрацівників

10 грудня, 2021 п'ятниця
12:24
Кримінал

ДБР повідомило про підозру поліцейському й медпрацівниці, які продавали фальшиві міжнародні COVID-сертифікати

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Правоохоронець знаходив громадян яким були потрібні фейкові свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Він приводив їх до медпрацівниці, яка вносила неправдиву інформацію до електронної бази "Helsi" та видавала сертифікати.



"Послуги" зловмисників коштували 4-5 тис. грн. Вартість сертифікату залежала також від марки вакцини, якою нібито робили щеплення. За попередньою інформацією слідства, зловмисники "заробили" щонайменше 1 млн грн.



Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 200 підроблених COVID-сертифікатів, а також списки людей, які скористалися "послугами" шахраїв.

Правоохоронцю й медпрацівниці оголосили про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та підкупі (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 КК України).

Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Зловмисникам оберуть запобіжний захід.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
затримання
Вакцинація
ДБР
Київ
підробка документів
Коронавірус
медик
правоохоронець
Читайте також:
Андрій Шевченко
8 грудня, 2021 середа
Я не хочу працювати у таких умовах, - італійський топ-функціонер відмовився від роботи зі Шевченком
Зеленський Єрмак
8 грудня, 2021 середа
День народження Єрмака: журналіст Ткач оприлюднив нове розслідування про імовірних гостей заходу
Андрій Осадчук
9 грудня, 2021 четвер
"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.94
    Купівля 26.94
    Продаж 27.18
  • EUR
    Купівля 30.35
    Продаж 30.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 грудня
13:29
Олександр Дворніков
Росія назвала головні загрози для країни, серед них - ескалація збройного конфлікту на Донбасі
13:28
МОЗ планує звільнити від кримінальної відповідальності власників фейкових COVID-сертифікатів
12:56
Ілон Маск
"Думає стати інфлюенсером": Маск продав акцій Tesla ще на $960 млн
12:54
Віталій Мороз
Закон про захист персональних даних застарів, не враховує інтернет-реалії, — Віталій Мороз
12:44
Джуліан Ассанж
Лондонський суд дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США
12:40
міномети
Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ООС поблизу Піщаного
12:20
Закон України
Держбюджет-2022: законопроєкт направили на підпис Зеленському
12:17
Байден
Байден поставив на місце Зеленського. Все про переговори і санкції проти Портнова
12:10
Байден
Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування російських військ біля кордону України
12:04
ОРДЛО
Прямі переговори з РФ щодо вирішення ситуації на Донбасі підтримують 56% українців, - опитування "Рейтингу"
12:02
Клондайк
Світова прем'єра драми "Клондайк" відбудеться в основній конкурсній програмі "Санденсу"
11:59
Міхеїл Саакашвілі
Перетин Саакашвілі кордону України: Держприкордонслужба притягнула кількох посадовців до дисциплінарної відповідальності
11:51
Зеленський
Зеленського на виборах готові підтримати понад 23% українців, Порошенка - 13%, - опитування "Рейтингу"
11:40
Китай та Нікарагуа відновили дипломатичні відносини
11:32
Постачали наркотики до виправної колонії: на Полтавщині викрили зловмисників
11:06
У Мексиці розбилася вантажівка, щонайменше 54 загиблих
10:57
коронавірус
Карантин в Україні: Одещина увійшла до "помаранчевої" зони
10:51
вакцинація дітей
В Австралії розпочнуть вакцинацію від коронавірусу дітей віком 5-11 років
10:50
Зеленський
ОПУ: Зеленський готовий до прямих перемовин з Путіним щодо ситуації на Донбасі
10:24
Олександр Тупицький
"Це фейк, який "подають" з ОП": Тупицький про санкції США
10:22
Віктор Ляшко
Придумали процес анонімної вакцинації: медзаклад на Закарпатті виключили зі списку тих, які проводять COVID-щеплення
10:09
PR
Хтось із України може виграти 307 млн ​​доларів цієї суботи
10:01
На НСК "Олімпійський" в рамках міжнародного проекту "Safe IT Planet" відбулася презентація нових для України антидронів "ECLIPSE"
10:00
Юрій Ганиченко
Вінницька та Хмельницька області можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом, - Київська школа економіки
09:45
Білий дім
"Це неправда": у Білому домі відреагували на інформацію про тиск на Україну для надання часткової автономії Донбасу
09:30
сніг
В Україні оголосили штормове попередження: можливе сходження снігових лавин та ожеледиця
09:18
ЄС
РФ завела переговори у ТКГ і Нормандському форматі у глухий кут, - ЄС
08:53
електроенергія
Понад 100 населених пунктів у трьох областях України залишилися без струму через погіршення погоди
08:40
коронавірус
В Україні за добу зафіксували понад 11 тис. випадків коронавірусу, померло 442 людини
08:39
пластик пакет
В українських супермаркетах заборонили безкоштовні пластикові пакети
08:15
ООС
Доба у зоні ООС: окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових
08:00
"Динамо" - "Зоря"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 18-го туру чемпіонату України з футболу
07:55
ООС
Переговори у ТКГ: Росія відмовилась від нового перемир'я на Донбасі
07:37
долар
Офіційний курс: долар падає в ціні третій день поспіль
07:19
Байден
Байден під час розмови із Зеленським підтвердив принцип "жодних рішень щодо України без України", - Білий дім
07:00
Записки масона, псування дітей, міста-вбивці – 5 книг, де (не) вчать життю
2021, четвер
9 грудня
23:21
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед стартом 18-го туру
23:21
Єнс Столтенберг
"Агресія проти України зустріне потужну відповідь": Столтенберг закликав РФ до діалогу
23:13
Роман Яремчук
Лише троє українців: хто зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Весь список команд
23:08
Бундестаг
"Росія - сторона конфлікту, агресор і порушила міжнародне право": депутати Бундестагу про війну на сході України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV