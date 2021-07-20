Заробітчани з України після 5 років за кордоном не повертаються на Батьківщину, — Борис Кушнірук

Таку позицію висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру у програмі “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Є сумна тенденція, характерна не тільки для України: заробітчани, які постійно виїжджають працювати і працюють більше 5-ти років, залишаються на постійне місце проживання. Така ситуація в Португалії, в Польщі тощо. На жаль, ми не просто втрачаємо робочі руки, ми втрачаємо і громадян. Тому що вони спочатку отримують посвідку на постійне проживання, а потім громадянство”, — сказав Кушнірук.

За його словами, щоб попередити еміграцію, держава має сприяти малому і середньому підприємництву.

“Йдеться про оподаткування, податки на фонд оплати праці. Саме це буде створювати певні стимули і для самих заробітчан, і для бізнесу створювати робочі місця в Україні. Якщо цього не робити — ситуація буде лише погіршуватися”, — прогнозує він.