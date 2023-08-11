Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Зазначають, що на фейковій рекламі нібито зображено Зеленського та провокативний підпис "Я заробив у 10 разів більше, ніж фільм "Барбі". Пропагандисти стверджують, що рекламу розмістили республіканці.

Після верифікації інформації у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку було встановлено, що поширена реклама - це фейк російської пропаганди. Її мета - дискредитація президента України.

У Генконсульстві зазначили, що зараз на рекламному банері розміщено рекламу Lord of the rings та Harry Potter Exhibition.