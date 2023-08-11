"Заробив більше за "Барбі": росіяни поширили фейк про Зеленського, Нью-Йорк і республіканську партію США
Російські ресурси поширили відео з фейковою рекламою у Нью-Йорку із президентом України Володимиром Зеленським, яку нібито розмістили республіканці
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Зазначають, що на фейковій рекламі нібито зображено Зеленського та провокативний підпис "Я заробив у 10 разів більше, ніж фільм "Барбі". Пропагандисти стверджують, що рекламу розмістили республіканці.
Після верифікації інформації у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку було встановлено, що поширена реклама - це фейк російської пропаганди. Її мета - дискредитація президента України.
У Генконсульстві зазначили, що зараз на рекламному банері розміщено рекламу Lord of the rings та Harry Potter Exhibition.
- 11 серпня Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 серпня, серед них - великі втрати України, про які нібито повідомив так званий глава Чечні Рамзан Кадиров.
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