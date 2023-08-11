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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 серпня

11 серпня, 2023 п'ятниця
01:19
Суспільство Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: Так званий глава Чечні Р. Кадиров повідомив, що "втрати українських військових на Оріхівському напрямку становили понад тисячу осіб, і їхня кількість постійно збільшується".

Маніпуляція"Закликаємо тих, хто приймає рішення у Вашингтоні щодо української кризи, одуматися. Побачити нарешті, що всі раніше вжиті дії ведуть лише до ескалації конфлікту та нових людських жертв заради ілюзорної перемоги над РФ на полі бою", - заявили в посольстві Росії у США. 

Фейк"Ми бачимо у противника дуже великі втрати, вони продовжують кидати своїх солдатів на забій", — заявив гауляйтер окупованої частини Запорізької області Є. Балицький.

  • Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
  • Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України.
  • Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк, що військові нібито стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях.
  • 8 серпня російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді.
Україна
Росія
РНБО
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Війна з Росією
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