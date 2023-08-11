Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Так званий глава Чечні Р. Кадиров повідомив, що "втрати українських військових на Оріхівському напрямку становили понад тисячу осіб, і їхня кількість постійно збільшується".

Маніпуляція: "Закликаємо тих, хто приймає рішення у Вашингтоні щодо української кризи, одуматися. Побачити нарешті, що всі раніше вжиті дії ведуть лише до ескалації конфлікту та нових людських жертв заради ілюзорної перемоги над РФ на полі бою", - заявили в посольстві Росії у США.

Фейк: "Ми бачимо у противника дуже великі втрати, вони продовжують кидати своїх солдатів на забій", — заявив гауляйтер окупованої частини Запорізької області Є. Балицький.