Засідання "слуг народу": у Трускавці розгорнули пункт COVID-тестувань
У місці проведення засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці розгорнули пункт тестування на коронавірус
Про це повідомила у Telegram-акаунт речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
"У місці проведення "Великої фракції" розгорнуто пункт тестування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Вона зазначила, усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здаватимуть експрес-тест на виявлення антигену. Результат тесту буде готовий вже через 15 хвилин.
- Нагадаємо, "слуги народу" проведуть засідання 1-3 жовтня в Трускавці.
- Депутати оцінять роботу уряду під час загальних зборів у Трускавці.
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