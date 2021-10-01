Засідання "слуг народу": у Трускавці розгорнули пункт COVID-тестувань

Про це повідомила у Telegram-акаунт речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"У місці проведення "Великої фракції" розгорнуто пункт тестування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здаватимуть експрес-тест на виявлення антигену. Результат тесту буде готовий вже через 15 хвилин.

Нагадаємо, "слуги народу" проведуть засідання 1-3 жовтня в Трускавці.

Депутати оцінять роботу уряду під час загальних зборів у Трускавці.

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