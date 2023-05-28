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Заступник командира загиблого на блокпості нацгвардійця Бондаренка: винуватець був п'яним, його слід покарати

28 травня, 2023 неділя
16:54
Кримінал Підозрюваний у смертельному наїзді О. Тандир на суді

Заступник командира підрозділу, в якому служив збитий на смерть при в'їзді до столиці боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко, майор Валерій Купін одним із перших був на місці ДТП

Сьогодні, 28 травня 2023 року, він теж прибув на похорон Вадима у місті Тальне Черкаської області. Його розповідь про трагедію оприлюднило Суспільне.

"Він (покійний Вадим Бондаренко - ред.) ходив у патрульно-постову службу, стояв на блокпостах. Я один із перших був на місці події, все бачив. Як зараз це бачу, це жахливі емоції. Чоловік, який його збив, візуально був під впливом алкоголю. У його машині була пляшка віскі. Втекти не намагався, але потім говорив, що він не був за кермом, що водій втік. Там також був його юрист, йому викликали швидку, але з ним усе було добре", - зазначив офіцер.

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суддя Олексій Тандир

Фото: court.gov.ua. 

Олексій Тандир

"Його (винуватця смертельного наїзду - ред.)  автівка рухалася на дуже великій швидкості, попри те, що попереду був блокпост і стояли попереджувальні знаки. Смертельні випадки трапляються нечасто, але часто трапляються випадки, що на блокпостах затримують людей напідпитку та під впливом наркотиків", - розповів майор.

Вадим Бондаренко, нацгварія

Фото: МВС України

Вадим Бондаренко

З його слів, Вадим був дуже добрим, товариським. Покарати винного у смерті побратима для частини, де служив Вадим, ця справа принципова, додав він:

"Ця людина повинна бути покарана".

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Поховали Вадима на місцевому кладовищі. У нього залишилася дружина та троє дітей (двоє від першого шлюбу дружина та одна рідна дитина).

Довідка

26 травня у Києві близько опівночі автомобіль "Лексус" голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, що ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Хлопець загинув.

Вадим Бондаренко, нацгварія

Фото: ДБР

Блокпост неподалік від автостанції "Дачна".

Святошинський район міста Києва
 

Правоохоронці повідомили Тандиру про підозру.

Прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Олексія Тандир під вартою. ВРП дозволила застосування щодо Олексія Тандира запобіжного заходу.

Ввечері 27 травня Печерський районний суд міста Києва постановив узяти суддю Тандира під варту без можливості внесення застави до 21 липня.

При цьому, медіа відразу розповідали про нібито нетверезий стан Тандира та начебто знайдену в салоні його авта пляшку з-під віскі. 

Згідно із відкритими даними, сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.

Суспільство
корупція в Україні
Черкащина
Нацгвардiя
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