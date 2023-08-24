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Заступник спікера ВРУ закликав грузинських парламентаріїв допомогти врятувати життя ув'язненого Саакашвілі

24 серпня, 2023 четвер
15:20
Світ Саакашвілі

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що європейські держави стурбовані ситуацією з Міхеілом Саакашвілі, який перебуває в грузинському СІЗО

Про це Корнієнко написав у Facebook.

"Російська Федерація руками грузинської влади просто зараз вбиває третього президента Грузії. Це неприпустимо. Європейські держави також занепокоєні ситуацією. Верховна Рада України прийняла постанову про звернення щодо необхідності здійснення гуманітарного акту помилування або переведення Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон", - заявив віцеспікер.

Корнієнко розповів, що обговорив з грузинськими парламентаріями незаконне ув’язнення громадянина України Михеїла Саакашвілі.

На фото: Грузинська делегація та віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко

"Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина незалежно, де він перебуває. Життя - це базова європейська цінність. І закликаємо всіх партнерів врятувати людину", - пише перший заступник очільника ВРУ.

Віцеспікер також наголосив на необхідності жорстких санкцій проти держави-терориста: "Ніяких сумнівів, що світ має разом рухатися до справедливості. Та не давати ворогові жодних шансів для втілення його злочинних ідей".

На фото: Грузинська делегація та віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А у квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і всі побачили, як він жахливо виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.

Польські лікарі, які оглянули Саакашвілі, дійшли висновку, що він має перебувати в госпіталі.

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив, що російський диктатор Володимир Путін планував вторгнення в Україну з 2004 року, повідомляло Sky News.

ЄС
Грузія
ВРУ
санкції проти Росії
Війна з Росією
Міхеїл Саакашвілі
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