Заступника голови Федерації профспілок викрили на спробі дати хабар $150 тисяч
Правоохоронці викрили заступника голови Федерації профспілок України на підготовці до хабаря у понад 138 млн грн за зміну йому запобіжного заходу у справі незаконного відчуження майна
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів для зміни запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою", - пишуть у пресслужбі.
Повідомляється, що у грудні 2022 року заступнику голови Федерації профспілок України повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Тоді слідство встановило, що зловмисник у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.
"Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю", - пояснюють в ДБР.
У грудні тогоріч суд першої інстанції обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника очільника Федерації профспілок України на 2 місяці. Це рішення неодноразово пролонговано.
- У липні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань заарештували 45 об'єктів нерухомого майна Федерації профспілок України (ФПУ) та її акціонерних товариств, які планувалося продати найближчим часом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.98
Купівля 36.98Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе