Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів для зміни запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою", - пишуть у пресслужбі.

Повідомляється, що у грудні 2022 року заступнику голови Федерації профспілок України повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Тоді слідство встановило, що зловмисник у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

"Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю", - пояснюють в ДБР.

У грудні тогоріч суд першої інстанції обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника очільника Федерації профспілок України на 2 місяці. Це рішення неодноразово пролонговано.