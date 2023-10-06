Заступником голови Верховного Суду обрали Олександра Мамалуя

Про це повідомив Верховний суд.

"За результатами голосування заступником Голови Верховного Суду обрано суддю ВС у Касаційному господарському суді Олександра Мамалуя. Його кандидатуру підтримали 87 суддів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання Пленуму Верховного Суду розпочалося о 10 ранку.

Довідка. У 2017 році Олександр Мамалуй був призначений суддею Верховного Суду. Після вторгнення Росії Мамалуя було мобілізовано вже втретє. Він також був відзначений почесним нагрудним знаком "Срібний хрест" головнокомандувача Збройних Сил України.