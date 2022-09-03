Затримано киянина, який здавав російським військовим позиції ЗСУ
Киянину, який здавав окупантам позиції Збройних сил України повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України
Про це повідомив Офіс генерального прокурора в telegram.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що упродовж липня – серпня 2022 року підозрюваний передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ.
Окрім цього, до вказаних повідомлень корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.
Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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