Затримано киянина, який здавав російським військовим позиції ЗСУ

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в telegram.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що упродовж липня – серпня 2022 року підозрюваний передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ.

Окрім цього, до вказаних повідомлень корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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