Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні швидкі без сплати встановлених митних платежів", - ідеться в повідомленні.



Згідно з повідомленням, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів швидкої і оформили їх зберігання в режимі "митний склад". Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж року, а потім авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.



"Утім, митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт швидких для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині. За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою", - розповіли в СБУ.



Для цього до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто.



На підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



"За ініціативи Служби безпеки та Державного бюро розслідувань понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ", - резюмували в спецслужбі.

На початку січня Служба безпеки спільно з БЕБ викрила злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна.

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