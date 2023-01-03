Розкрадали мільйони гривень на експорті українського зерна: СБУ ліквідувала корупційну схему на митниці

Про це стало відомо з telegram-каналу Служби безпеки України.

"До організації оборудки причетні більше 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці", - йдеться у дописі.

Зокрема відомо, що вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн.

Зазначається, що для реалізації схеми її учасники залучили більше ніж 370 комерційних структур з ознаками фіктивності.

Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

"Щоб "заплутати" торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї "фірми-прокладки" до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон", - йдеться у дописі.

За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.

Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон. Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

чорнові записи;

документи в електронному вигляді;

мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

29 грудня в Україні засудили до 10 років ув'язнення інформатора російського окупанта Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який передавав ворогу інформацію про переміщення ЗСУ.

30 грудня СБУ повідомила про підозру чоловікові з найближчого оточення Стрєлкова-Гіркіна, який "передавав" окупантам шахти на Донеччині.

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