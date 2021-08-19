Завдали збитків на 3,2 млн грн: на Житомирщині за незаконні рубки лісу судитимуть 13 посадовців

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).



Згідно з повідомленням, слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно учасників злочинного об'єднання, які здійснювали незаконну рубку державних лісових ресурсів на території Юрківського лісництва у Житомирській області, у тому числі й на території природно-заповідного фонду.



Правоохоронці встановили, що керівник Олевського лісгоспу, до якого входить лісництво, створив та очолив організовану групу для незаконних рубок. До її складу у різний період входили 13 осіб з-поміж посадовців державної лісової охорони лісгоспу, посадовців спеціалізованого лісозахисного підприємства та приватні підприємці.



Зазначається, що члени групи вносили до офіційних документів занижені дані щодо кількості та якості дерев, які відводились під санітарну рубку. Необліковані дерева зрубували та крали.



За даними ДБР, протягом серпня-вересня 2019 року внаслідок незаконних порубок група заподіяла шкоду державі на суму понад 3,2 млн грн.



У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb