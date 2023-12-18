Значно підвищують спроможності ЗСУ: у Defense Express розповіли про особливості самохідних мінометів Rak

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Технологічно ці міномети дозволяють протягом 30 секунд зайняти позицію та протягом хвилини/півтори завдати нищівного, прицільного удару противнику на відстані до 12 км. Після цього, протягом 20 секунд переїхати на іншу позицію, щоб не стати жертвою контрбатарейної боротьби", - повідомив Рябих.

Підрозділи 44-ї окремої механізованої бригади вже оперують певною кількістю подібних систем. Це значно підвищує спроможності ЗСУ на лінії фронту, зауважив він.

"Це забезпечує безпеку самих військовослужбовців і збільшує можливості знищення противника. Тепер ЗСУ можуть виконувати стрільбу зі 120 мм міномета, прикриваючись бронею. Вони можуть швидко здійснювати маневр, щоб зайняти вогневі позиції", - додав військовий експерт.

За його словами, ця система розроблена в Польщі з огляду на потреби, що є сьогодні на полі бою.

"Зокрема, міномети призначено для забезпечення потреб лінійних військ, механізованих підрозділів і для збільшення маневровості, мобільності та вогневої міці військ", - резюмував він.