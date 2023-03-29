Завдяки ДНК-лабораторіям від США час ідентифікації загиблих скоротився до 90 хвилин, – Нацполіція
Завдяки ДНК-лабораторіям ANDE, які Нацполіція отримала від США, час ідентифікації осіб, загиблих унаслідок бойових дій, скоротився до 90 хвилин
Про це на зустрічі з директором Форуму дослідження поліцейської діяльності у США Чаком Векслером повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Іван Вигівський.
"Ваші підтримка та допомога – оснащення, навчання, спільні розслідування – є надзвичайно важливими для нас. Хочу зауважити, що надзвичайно ефективно показали свою роботу ДНК-лабораторії ANDE, які Нацполіція отримала від США. Час ідентифікації загиблих унаслідок бойових дій осіб скорочено до 90 хвилин", - сказав Вигівський.
Він наголосив, що одним із пріоритетів у діяльності відомства є документування та розслідування воєнних злочинів, скоєних військовими РФ. Тож він подякував американським партнерам за допомогу, яку вони надають Україні в цілому та Національній поліції зокрема.
- 21 грудня 2022 року у місті Ізюм Харківської області розпочала роботу сучасна ДНК-лабораторія, яка допоможе ідентифікувати ексгумовані тіла на території регіону.
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