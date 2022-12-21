В Ізюмі запрацювала сучасна ДНК-лабораторія, яка пришвидшить процес ідентифікації ексгумованих тіл

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

"Отримане обладнання дозволить пришвидшити цей процес. Він відбуватиметься водночас. Це надсучасне устаткування дозволить протягом доби зробити порівняльний тест ДНК. Наразі у людей відбирають зразки. Одразу ми можемо проводити 5 таких аналізів. Результати зберігатимуть на флеш-накопичувачі та потім порівняні зі зразками, які відбираємо в ексгумованих тіл. І зробимо автоматичне порівняння", - розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Повідомляється, що завдяки лабораторним комплексам, процес ідентифікації тіл значно прискориться, скоротяться й терміни проведення ДНК-експертиз.

До 21 грудня в Україні була одна мобільна лабораторія, тепер їх п’ять. Чотири вже працюють на Харківщині.

З початку вересня поліція ексгумувала понад 900 тіл на території Ізюмського районного. Найбільша кількість їх саме в райцентрі. 451 тіло вилучено на місці масового поховання. Орієнтовно ще 200 тіл ідентифікують.

14 листопада на Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами. Тіла знайшли у смт Куп’янськ-Вузловий та місті Куп'янськ.

У Куп‘янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких російські війська розстріляли під час окупації місцевості.

28 листопада на раніше окупованій території Ізюмського району виявили тіла п’ятьох загиблих внаслідок російської агресії. Серед них дві дитини - однорічна та одинадцятирічна.

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