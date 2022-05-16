Завдяки Фінляндії та Швеції НАТО отримає підсилення північного флангу, що вигідно для України у війні з росіянами, - політолог Рейтерович
Політолог Ігор Рейтерович розповів, що армії Фінляндії та Швеції регулярно брали участь в спільних навчаннях з країнами НАТО, у них стандартизоване озброєння, яке підігнано під стандарти НАТО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Фінляндія та Швеція без проблем туди вступить, якщо подадуть офіційні заявки. Наразі так це й відбувається. У них є консенсус, як в суспільстві, так й консенсус в парламенті. Навіть ті політичні сили, які обережно ставилися до цього вступу вже змінили свою позицію. У них є певні вимоги, але це не міняє головного принципу, що ці країни стануть повноправними членами альянсу, скоріш за все це відбудеться швидко. Армії Фінляндії та Швеції регулярно брали участь в спільних навчаннях з країнами НАТО, у них стандартизоване озброєння, яке підігнано під стандарти НАТО", - пояснив Рейтерович.
Також політолог додав, що альянс розширюється й перспектива для України залишається.
"Для України це буде означатиме, що двері Альянсу відкриті для інших країн й можна займатися процесами інтеграції. Тепер кордон Росії з країнами НАТО сильно збільшиться. Оскільки росіяни розганяли неадекватну пропагандистську хвилю про загрозу з боку НАТО, їм тепер треба буде реагувати на появу цього кордону й перекидати додаткові сили. Відповідно, чим більше військових з’являться на кордонах з Фінляндією, тим менше їх з’явиться в Україні. Тому тепер НАТО отримає незабаром ще північний фланг, який буде тиснути на Росію, що буде потребувати від Росії додаткових витрат на оборону, на армію", - наголосив Рейтерович.
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