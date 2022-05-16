Розгляд ймовірної заявки України про вступ до НАТО повинен бути швидким як у випадку з Швецією та Фінляндією, - Стефанішина
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна в перспективі має вступити до НАТО за пришвидшеною процедурою
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно", - сказала віцепрем'єрка.
На її думку, це лише є очевидним аргументом на підтримку того, що НАТО навчилося на політичних помилках, які були допущені ще у 2008 році.
"Даючи обіцянки без виконання рішень та членства, що, по суті, призвело до трьох війн, дві з яких зараз відбуваються на території України", - заявила Стефанішина.
Вона висловила сподівання, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес також відбудеться швидше.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
- ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня
- Президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- Головний радник президента Ердогана з зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив, що Туреччина не зачинила двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
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