Розгляд ймовірної заявки України про вступ до НАТО повинен бути швидким як у випадку з Швецією та Фінляндією, - Стефанішина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно", - сказала віцепрем'єрка.

На її думку, це лише є очевидним аргументом на підтримку того, що НАТО навчилося на політичних помилках, які були допущені ще у 2008 році.

"Даючи обіцянки без виконання рішень та членства, що, по суті, призвело до трьох війн, дві з яких зараз відбуваються на території України", - заявила Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес також відбудеться швидше.