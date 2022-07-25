Завдяки HIMARS на Ізюмському напрямку вдесятеро зменшилися обстріли з боку росіян, - комбат 93-ї ОМБР

Про це у коментарі The Washingtom Post розповів командир батальйону 93 бригади Холодний Яр Богдан Дмитрук

Він повідомив, що удар по російському складу боєприпасів в Ізюмі вдесятеро зменшив обстріл окупантів. Дмитрук також заявив, що лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко скоротилася порівняно з тим, коли у квітні його бійці перебралися на Ізюмський напрямок.

"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають уявлення, де розташований HIMARS", - сказав комбат.

Командир батальйону пояснив, що зниження обстрілів пов'язане з економією боєприпасів противником після руйнування складу, а також страхом окупантів, що стрілянина з артилерії викличе вогонь у відповідь з HIMARS по їхніх позиціях.

Водночас Дмитрук наголосив, що росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України знищили 50 російських складів з боєприпасами за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb