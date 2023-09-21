Завдяки "Квиткам до перемоги" Укрзалізниця зібрала понад 6 млн грн на авто для розмінування

Про це інформує Укрзалізниця.

"Квитки до перемоги" на перші рейси до Херсона, Донецька, Луганська, Маріуполя, Сімферополя та Севастополя дозволили зібрати 6 148 900 гривень", - йдеться в заяві.

Усі зібрані кошти будуть використані для придбання машини для розмінування, що дозволить забезпечити інфраструктуру від залишків нерозірваних снарядів та інших потенційно небезпечних об’єктів перед відновленням залізничного сполучення на визволених територіях.

Квитки на "Потяг до перемоги" не мають терміну дії й можуть бути активовані після визволення українських міст, як це сталося з Херсоном. "Квитки до перемоги" придбали жителі 12 країн світу, а напрямок до Криму став таким популярним, що Укрзалізниця додала ще один благодійний рейс - до Севастополя. Таким чином, найбільша кількість квитків була придбана саме до Криму - 1747.

"Сьогодні зранку Україна вистояла чергову ракетну атаку і продовжує рух до звільнення всіх своїх земель. Дякуємо кожному, хто підтримав проєкт і продовжує працювати, щоб "Потяг до перемоги"швидше прибув на вокзали всіх тимчасово окупованих українських міст", - додали у пресслужбі.

Новини від Укрзалізниці

12 червня відкрився продаж квитків у жіночі купе. Їх можна придбати лише онлайн.

30 червня Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони.

3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.

Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.

7, 8 та 9 вересня відправився у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.

13 вересня стало відомо, що в Україні запроваджена в тестовому режимі послуга бронювання місць у жіночих купе має попит. Наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

14 вересня Укрзалізниця анонсувала запуск нового потяга між Равою-Руською та Варшавою восени.



