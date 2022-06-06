Завдяки оборонцям Миколаєва ми не бачимо танки окупантів під Одесою, - журналіст Казарін
Журналіст Павло Казарін переконаний, що саме завдяки мешканцям та оборонцям Миколаєва російські танки не змогли оточити Одесу
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Всі українські міста можна поділити на два типи. Ключовий критерій буде полягати в тому, чи знаходяться ці міста в зоні досяжності російської артилерії. Ми розуміємо, що російські загарбники можуть завдавати ударів по Києву, Львову, Черкасах та будь-яким іншим містам ракетами, які коштують дуже дорого. Однак деякі українські міста знаходяться в зоні досяжності російської артилерії", - пояснив Казарін.
Казарін наголосив, що одним із таких міст є Миколаїв, який регулярно обстрілюється російською артилерією.
"Коли росіяни застосовують крилату ракету, то вони намагаються вдарити нею в ціль, яка коштує не менше, ніж ця ракета. Артилерійський снаряд коштує набагато менше. Тому вони використовують артилерійські обстріли, щоб посіяти паніку. Росіяни обстрілюють житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Одним із таких міст є Миколаїв. Жителі Миколаєва сповна відчувають, що таке російський артилерійський обстріл. Однак, саме мешканці та оборонці Миколаєва стали стіною для російських окупантів. Завдяки Миколаєву ми не бачимо російських танків під Одесою", - додав Казарін.
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