Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Всі українські міста можна поділити на два типи. Ключовий критерій буде полягати в тому, чи знаходяться ці міста в зоні досяжності російської артилерії. Ми розуміємо, що російські загарбники можуть завдавати ударів по Києву, Львову, Черкасах та будь-яким іншим містам ракетами, які коштують дуже дорого. Однак деякі українські міста знаходяться в зоні досяжності російської артилерії", - пояснив Казарін.



Казарін наголосив, що одним із таких міст є Миколаїв, який регулярно обстрілюється російською артилерією.



"Коли росіяни застосовують крилату ракету, то вони намагаються вдарити нею в ціль, яка коштує не менше, ніж ця ракета. Артилерійський снаряд коштує набагато менше. Тому вони використовують артилерійські обстріли, щоб посіяти паніку. Росіяни обстрілюють житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Одним із таких міст є Миколаїв. Жителі Миколаєва сповна відчувають, що таке російський артилерійський обстріл. Однак, саме мешканці та оборонці Миколаєва стали стіною для російських окупантів. Завдяки Миколаєву ми не бачимо російських танків під Одесою", - додав Казарін.



Унаслідок російського обстрілу Миколаївщини 3 червня було поранено 9 людей і горіла хвойна підстилка в лісі.

3 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли будинки, підприємства й адмінбудівлі та поранили 23 людей

4 червня вранці російські загарбники обстріляли Корабельний район Миколаєва. Двоє людей загинули на місці обстрілу, ще одна померла дорогою до медзакладу. Також четверо отримали поранення