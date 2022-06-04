Про це інформує у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя борються медики", - написав мер.

Крім того, щонайменше три багатоповерхівки пошкоджені.

Унаслідок російського обстрілу Миколаївщини 3 червня було поранено 9 людей і горіла хвойна підстилка в лісі.

3 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли будинки, підприємства й адмінбудівлі та поранили 23 людей

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