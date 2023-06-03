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Завдяки підвищенню ліміту держборгу США вдалося запобігти економічній кризі та колапсу, - Байден

3 червня, 2023 субота
06:22
Світ Джо Байден

Ухвалення закону про підвищення ліміту державного боргу США запобігло економічній кризі та значному економічному колапсу

Про це завив президент США Джо Байден, пише Bloomberg.

"Ніхто не отримав всього, що хотів, але американський народ отримав те, що йому було потрібно. Нам вдалося запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу", - заявив Байден.

Він зазначив, що якби політики не змогли досягти згоди щодо бюджету, США вперше за свою 247-річну історію опинилися б перед загрозою дефолту.

"Немає нічого безвідповідальнішого, ніж дефолт. Ніщо не було б більш катастрофічним. Наша економіка була б наведена в рецесію", - сказав лідер.

  • На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні. Міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту. 
  • Згодом міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що 1 червня залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту державного боргу США, а ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька.
  • Уже 23 травня Джо Байден за підсумками переговорів з Кевіном Маккарті заявив, що питання дефолту в США більше не актуальне
  • А 28 травня президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.
  • 30 травня американська валюта подешевшала стосовно основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Однак угода має ще пройти тернистий шлях через конгрес.
  • У Білому домі повідомили, що двопартійна угода щодо запобігання дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.
  • Палата представників Конгресу США 31 травня підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу у розмірі $31,4 трлн. 2 червня стало відомо, що закон прийняв американський сенат.
дефолт
США
Економіка
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