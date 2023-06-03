Про це завив президент США Джо Байден, пише Bloomberg.

"Ніхто не отримав всього, що хотів, але американський народ отримав те, що йому було потрібно. Нам вдалося запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу", - заявив Байден.

Він зазначив, що якби політики не змогли досягти згоди щодо бюджету, США вперше за свою 247-річну історію опинилися б перед загрозою дефолту.

"Немає нічого безвідповідальнішого, ніж дефолт. Ніщо не було б більш катастрофічним. Наша економіка була б наведена в рецесію", - сказав лідер.