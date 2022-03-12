Заступник голови "Аерофлоту" Андрій Панов звільнився з компанії та поїхав із Росії
Заступник генерального директора російської авіакомпанії "Аерофлот" зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов зі своєї посади та залишив Росію
Про це Панов повідомив 12 березня на своїй сторінці у Facebook.
Ексзаступник генерального директора "Аерофлоту" підтвердив медіа-групі РБК інформацію про своє звільнення та від'їзд, але відмовився від подальших коментарів.
Попри це на сайті авіакомпанії зазначається, що Панов продовжує виконувати свої обовʼязки.
- Нагадуємо, з 8 березня "Аерофлот" припинив здійснення всіх закордонних рейсів, крім тих, що прямують у Білорусь.
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