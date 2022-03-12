Заступник голови "Аерофлоту" Андрій Панов звільнився з компанії та поїхав із Росії

Про це Панов повідомив 12 березня на своїй сторінці у Facebook.



Ексзаступник генерального директора "Аерофлоту" підтвердив медіа-групі РБК інформацію про своє звільнення та від'їзд, але відмовився від подальших коментарів.



Попри це на сайті авіакомпанії зазначається, що Панов продовжує виконувати свої обовʼязки.



Нагадуємо, з 8 березня "Аерофлот" припинив здійснення всіх закордонних рейсів, крім тих, що прямують у Білорусь.