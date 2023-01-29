Завод з виробництва Shahed-136 в іранському Ісфахані суттєво не постраждав, - Defense Express

Про це повідомило видання Defense Express.

Зазначається, що станом на день 29 січня вже з'явились публічні супутникові знімки території іранського заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 та інших БПЛА, Shahed Aviation Industries, в іранському місті Ісфахан.

Також додається, що існувала інформація, що саме це підприємство було атаковано 28 січня близько 23:30 за місцевим часом. Хоча офіційно міноборони Ірану повідомило лише про невдалу атаку неназваного військового підприємства, додавши, що використовувались міні-дрони у кількості трьох одиниць, а атака не мала успіху.

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Видання звертає увагу на те, що на супутниковому знімку SkySat від компанії Planet Labs, який був зроблений вже після атаки 29 січня о 10:10 за місцевим часом, жодних руйнувань не помічено. Додається тако, що в Ірані використовується специфічний часовий пояс UTC +3:30.

Також для порівняння видання наводить знімок від 26 листопада минулого року. Видно, що за цей період на підприємстві було побудовано ще два ангари. Зазначається, що останнє пов'язують із тим, що Іран намагається масштабувати виробництво дронів.

"Таким чином супутникові знімки цілком красномовно говорять про те, що наразі мова про знищення, чи будь-яке значне ушкодження саме заводу з виробництва Shahed-136 не йде", - зазначає видання.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс 26 січня прибув до Тель-Авіва, це відбулося на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

У ніч з 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану: звуки вибухів чули поблизу декількох підприємств.

29 січня Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства.

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