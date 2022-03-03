Завтра чекаємо нападу росіян. Місто готове до оборони, - мер Миколаєва
Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 лютого, намагатимуться прорватися до Миколаєва
Про це видання Nikvesti повідомив мер міста Олександр Сенкевич, інформує Еспресо.TV
Міський голова сподівається, що цього все ж не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.
Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з Теробороною.
Сенкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються ворожі інженерні війська, які зводять понтони, можливо, вони хочуть переправитися через річку.
У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка забезпечення.
- Нагадаємо, Маріуполь 14 годин перебуває під обстрілами: зруйновані школа та гуртожиток для переселенців, 42 людини поранені.
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