Завтра чекаємо нападу росіян. Місто готове до оборони, - мер Миколаєва

Про це видання Nikvesti повідомив мер міста Олександр Сенкевич, інформує Еспресо.TV

Міський голова сподівається, що цього все ж не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.

Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з Теробороною.

Сенкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються ворожі інженерні війська, які зводять понтони, можливо, вони хочуть переправитися через річку.

У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка забезпечення.

Нагадаємо, Маріуполь 14 годин перебуває під обстрілами: зруйновані школа та гуртожиток для переселенців, 42 людини поранені.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb