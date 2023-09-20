Завтра парламент голосуватиме постанову, що вирішить проблему українських оборонних підприємств із ДАСУ, - Ярова 

Про це Ярова написала у фейсбуці.

"Завдяки тиску суспільства та всім вам (і трошки мені) Верховна Рада України зареєструвала проєкт змін до законодавства в частині визначення прибутку підприємств, і цей законопроєкт вирішить питання всіх щодо закидів Держаудитслужби. Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки тільки що одноголосно проголосував за подання законопроєкту до Верховної Ради. Завтра мають проголосувати!" - написала Ярова.

Ідеться про проєкт Постанови щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєннного стану, зареєстрований на сайті Верховної Ради України.

Ярова також закликала Кабмін та пем'єр-міністра Дениса Шмигаля негайно звільнити з посади голову Державної аудиторської служби України Аллу Басалаєву, порушити кримінальне провадження і дати правову оцінку її діям, які поставили під загрозу обороноздатність держави.

Як повідомляли ЗМІ, очільницю ДАСУ Аллу Басалаєву було включено до бази "Миротворця" через умисний підрив обороноздатності, державної та економічної безпеки України у період дії воєнного стану. Басалаєва очолила Держаудитслужбу 4 листопада 2022 року, а до цього була радницею одіозного ексголови СБУ Баканова. Її також пов'язують із соратником Януковича Андрієм Портновим, який, за даними ЗМІ, лобіював її призначення в ЦВК та суддею Дарницького суду.