Завтра Волинь переходить у "червону" зону. Там і досі Київ та ще 15 областей
Починаючи з понеділка, 8 листопада 2021 року, у Волинській області почнуть діяти обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки
Відповідне рішення ще в п'ятницю, 5 листопада 2021 року, було ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, нагадує Еспресо.TV.
"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.
Зокрема, забороняється:
робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл (вчителі старших класів можуть лишитися працювати тільки у випадку 100% вакцинації педагогічних колективів);
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робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
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Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.
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При цьому місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.
Нагадаємо, раніше до червоної зони епідемічної небезпеки було віднесено столицю Київ і 15 областей:
Дніпропетровську,
Донецьку,
Житомирську,
Запорізьку,
Івано-Франківську,
Київську,
Луганську,
Львівську,
Миколаївську,
Одеську,
Рівненську,
Сумську,
Херсонську,
Хмельницьку,
Чернігівську.
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