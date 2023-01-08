Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

У Міноборони РФ заявили, що окупанти провели "операцію відплати" ЗСУ та завдали удар по Краматорську, де начебто перебували українські військові. За словами окупантів, було "знищено" 600 українських військовослужбовців.

Сергій Череватий спростував цю заяву, та назвав її інформаційною операцією Міністерства оборони Росії. Він наголосив, що це реакція окупантів на успіхи ЗСУ.

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", - сказав Череватий.

У ніч на 8 грудня армія РФ завдала 7 ракетних ударів по Краматорську, ще двічі терористи вдарили по Костянтинівці, постраждалих немає. У Краматорську пошкоджено будівлі закладу освіти та промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.

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