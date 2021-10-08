Заява Третьякової про смерть Полякова: 15 "слуг народу" вийшли з партійного чату
Після коментаря нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-"слуг" вийшли з чату
Про це журналістам в кулуарах повідомив один з депутатів-слуг Олександр Качура, передає LB.ua.
15 народних депутатів фракції "Слуга народу" вийшли з партійного чату після того, як Галина Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова.
"Якщо в чаті таке починають писати, то, вважаю, він не потрібен. Вирішувати якісь питання ми можемо тут, у залі", - зауважив Качура.
Також чат покинули депутати Ірина Верещук, Богдан Яременко та інші.
Нардеп вважає, що така ситуація не може обійтися лишевибаченням. Він назвав висловлювання колеги аморальними.
- Нагадаємо, 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.
- Керівники парламентських фракцій вимагають зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів.
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