Заяви Орбана — відверто расистські, - Європарламент

Про це пише Politico.

"Ми, лідери політичних груп Європейського парламенту, рішуче засуджуємо нещодавню відверто расистську заяву прем'єр-міністра Орбана про небажання ставати "народом змішаної раси", – йдеться у документі.

Заява зроблена від імені парламентської конференції, до якої входять лідери найбільших політичних груп Європейського парламенту та його голови Роберти Мецоли.

Лідери парламенту стверджують, що висловлювання Орбана серйозно суперечить основним договорам ЄС про запобігання расизму та дискримінації, і що "подібним неприйнятним заявам, які явно суперечать нашим цінностям, закріпленим також у договорах ЄС, немає місця в наших спільнотах".

У зв'язку з цим автори заяви пропонують Єврокомісії продовжити блокування на передачу Угорщині фондів Євросоюзу, яке було запроваджено раніше через побоювання, що гроші будуть використані недоброчесне.