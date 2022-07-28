Орбан виправдовується за скандальні вислови про "змішування рас"

Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером пресконференції у четвер у Відні.

"Буває, що я іноді щось незрозуміло формулюю", - зазначив угорський прем’єр.

За словами Орбана, він виступає проти міграції в Угорщину і це питання – "не раси, а культури".

Зі свого боку, Негаммер сказав, що Австрія засуджує будь-які форми прикрашання расизму. "Для мене було важливо повідомити про австрійську позицію. Для мене важливо було зазначити, що ми в Австрії найрішучішим чином відкидаємо та засуджуємо будь-яку форму прикрашання чи релятивізації расизму чи антисемітизму", - заявив канцлер.

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За його словами, Австрія була змушена пройти довгий шлях, щоб визнати, що вона була "частиною злочинної системи націонал-соціалізму". "І тому ці питання для нас особливо чутливі", - додав Негаммер.

Раніше Орбан відповів на звинувачення його у расизмі біблейською тезою про створення людини.

Радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свою посаду після скандальної промови Віктора Орбана про "чистоту нації" і "занепад Європи"

Попередньо 25 липня угорський прем'єр потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас