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Головна війна з Росією Заяви росіян про ремонт Антонівського мосту не більше ніж пропагандистські,- депутат Херсонської облради Хлань
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Заяви росіян про ремонт Антонівського мосту не більше ніж пропагандистські,- депутат Херсонської облради Хлань

31 липня, 2022 неділя
21:59
війна з Росією Антонівський міст

Депутат Херсонської області Сергій Хлань розповів, що окупанти намагаються ремонтувати пошкоджені мости на Херсонщині підручними матеріалами

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Заяви росіян про те, що вони ремонтують пошкоджені мости на Херсонщині, по якім вдарили ЗСУ, виглядають не більше, ніж пропагандистські. Вони щось там латають дорожніми плитами. Ніхто не проводив обстежень руйнувань та міцності цих мостів. Пробують ремонтувати з підручних матеріалів, але в них нічого не виходить. Більше схоже на якесь косметичне латання і не більше", - розповів Хлань.

Хлань також розповів, що на Півдні України російські війська проводять ротацію.

"Зараз зʼявляється багато інформації, що на Херсонщину росіяни перекидають техніку та особовий склад із Криму. Проте і на Крим вони відправляють техніку. Зараз на Херсонщині відбувається ротація військовослужбовців армії РФ", - додав він.

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