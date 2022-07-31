Заяви росіян про ремонт Антонівського мосту не більше ніж пропагандистські,- депутат Херсонської облради Хлань

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".



"Заяви росіян про те, що вони ремонтують пошкоджені мости на Херсонщині, по якім вдарили ЗСУ, виглядають не більше, ніж пропагандистські. Вони щось там латають дорожніми плитами. Ніхто не проводив обстежень руйнувань та міцності цих мостів. Пробують ремонтувати з підручних матеріалів, але в них нічого не виходить. Більше схоже на якесь косметичне латання і не більше", - розповів Хлань.

Хлань також розповів, що на Півдні України російські війська проводять ротацію.

"Зараз зʼявляється багато інформації, що на Херсонщину росіяни перекидають техніку та особовий склад із Криму. Проте і на Крим вони відправляють техніку. Зараз на Херсонщині відбувається ротація військовослужбовців армії РФ", - додав він.

Вночі на 27 липня у соцмережах з'явилася інформація про ймовірні нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.

Українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом.

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