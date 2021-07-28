Збірна Франції з футболу ганебно покинула Олімпіаду-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му турі групового етапу збірна Франції розгромно програла Японії. Французи пропустили від господарів Олімпіади-2020 чотири м'ячі, а при рахунку 0:3 залишились у меншості через червону картку.

Збірна Франції завершила груповий раунд з 3 очками і посіла третє місце в групі A. За три матчі їхня збірна пропустила аж 11 голів та не змогла пробитися до плей-офф. Японія набрала 9 пунктів та фінішувала першою. З другої позиції до плей-офф вийшла Мексика, у якої 6 балів. ПАР не набрала жодного очка та стала останньою.

28 липня збірна Німеччини з футболу не змогла подолати груповий раунд на Олімпійських іграх у Токіо.

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