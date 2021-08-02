Збірна України - мій пріоритет, - Світоліна підсумувала свій виступ на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє "Суспільне спорт".



Перша ракетка України Світоліна повернулася до Києва після завоювання бронзи на Олімпіаді-2020 у Токіо.



"Останній матч - один з найважчих для мене, хотілося взяти цю медаль і поїхати не з порожніми руками. Я завжди говорила, що для мене Олімпіада важлива і завжди, коли я граю за збірну, це для мене в пріоритеті. Я намагалася підготуватися і віддатися на всі 100%, я думаю, що мені це вдалося. На жаль, звичайно, не золото, але буду прагнути і далі. Емоції переповнюють мене до цих пір, я пишаюся тими матчами, що провела в Токіо", - сказала Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.