Збірна України назвала склад на Євробаскет-2022
Чоловіча збірна України оприлюднила склад на чемпіонат Європи з баскетболу
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
До складу національної команди увійшли 12 баскетболістів, серед яких двоє гравців клубів найсильнішої у світі Національної баскетбольної асоціації - Олексій Лень із "Сакраменто Кінгз" та Святослав Михайлюк, з яким 29 серпня розірвав контракт "Торонто Рапторс".
Збірна України стартує на Євробаскеті 2 вересня матчем проти Великої Британії. Також суперниками наших баскетболістів по групі C будуть команди Італії, Греції, Хорватії та Естонії.
До наступного раунду турніру вийдуть чотири кращі збірні.
Чемпіонат Європи відбуватиметься з 1 до 18 вересня у чотирьох країнах - Німеччині, Чехії, Італії та Грузії. Українці на груповому раунді виступатимуть у Мілані.
Склад збірної України: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Ісуф Санон, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.
Головний тренер Айнарс Багатскіс
- 20 травня Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті Європи-2022.
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