Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

До складу національної команди увійшли 12 баскетболістів, серед яких двоє гравців клубів найсильнішої у світі Національної баскетбольної асоціації - Олексій Лень із "Сакраменто Кінгз" та Святослав Михайлюк, з яким 29 серпня розірвав контракт "Торонто Рапторс".

Збірна України стартує на Євробаскеті 2 вересня матчем проти Великої Британії. Також суперниками наших баскетболістів по групі C будуть команди Італії, Греції, Хорватії та Естонії.

До наступного раунду турніру вийдуть чотири кращі збірні.

Чемпіонат Європи відбуватиметься з 1 до 18 вересня у чотирьох країнах - Німеччині, Чехії, Італії та Грузії. Українці на груповому раунді виступатимуть у Мілані.

Склад збірної України: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Ісуф Санон, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.

Головний тренер Айнарс Багатскіс

20 травня Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті Європи-2022.

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