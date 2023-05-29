Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Нападник бельгійського "Брюгге" не зможе відновитися від травми до червневих матчів збірної України. Замість Романа Яремчука до складу збірної України викликали форварда "Зорі" Назарія Русина, який дебютує в національній команді.

Яремчук у нинішньому сезоні зіграв за "Брюгге" 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 разів.

В активі Русина цього сезону 29 матчів за "Зорю", 11 голів та 6 асистів.

Українці зіграють товариський матч проти Німеччини 12 червня у Бремені. 16 травня вони зустрінуться у кваліфікації Євро-2024 в Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграють у відборі в словацькій Трнаві з Мальтою.

На ці матчі національна команда має вийти під керівництвом нового головного тренера. Очікується, що на цю посаду буде призначено Сергія Реброва, який замінить в.о. головного тренера Руслана Ротаня, під керівництвом якого Україна на старту відбору програла 26 березня у Лондоні Англії - 0:2.