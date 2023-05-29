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Збірна України перед матчами відбору Євро-2024 втратила основного форварда

29 травня, 2023 понедiлок
15:58
Спорт Роман Яремчук

Роман Яремчук травмувався перед відбірковими матчами Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти і товариською грою з Німеччиною

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Нападник бельгійського "Брюгге" не зможе відновитися від травми до червневих матчів збірної України. Замість Романа Яремчука до складу збірної України викликали форварда "Зорі" Назарія Русина, який дебютує в національній команді. 

Яремчук у нинішньому сезоні зіграв за "Брюгге" 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 разів. 

В активі Русина цього сезону 29 матчів за "Зорю", 11 голів та 6 асистів.  

Українці зіграють товариський матч проти Німеччини 12 червня у Бремені. 16 травня вони зустрінуться у кваліфікації Євро-2024 в Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграють у відборі в словацькій Трнаві з Мальтою. 

На ці матчі національна команда має вийти під керівництвом нового головного тренера. Очікується, що на цю посаду буде призначено Сергія Реброва, який замінить в.о. головного тренера Руслана Ротаня, під керівництвом якого Україна на старту відбору програла 26 березня у Лондоні Англії - 0:2.   

футбол
Збірна України
Сергій Ребров
Роман Яремчук
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