Збірна України з футболу оновила власний ганебний антирекорд
Збірна України з футболу пропустила гол у 10-му матчі поспіль
Про це повідомляє Sport.ua.
У матчі відбіркового раунду ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1) Україна пропустила в десятому матчі поспіль. Національна команда оновила свій антирекорд за пропущеними м'ячами.
Невдала серія розпочалась 13 червня - з матчу Євро-2020 з Нідерландами (2:3). Останній раз українці не пропускали 7 червня, коли в товариському матчі розгромили Кіпр (4:0).
Читайте також: ЧС-2022: Що потрібно збірній України для виходу з групиПопередній антирекорд був встановлений 10 років тому - з 11 серпня 2010 по 1 червня 2011-го збірна України пропустила голи в 9 матчах поспіль.
- Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці проти Боснії і Герцеговини.
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.
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