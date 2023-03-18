Збірна України здобула "золото" на КС з артистичного плавання
Збірна України з артистичного плавання здобула золоті медалі на Кубку світу в Канаді
Про це повідомляє "Трибуна".
На КС, який проходить у Канаді, українська команда набрала 244,4958 бала в акробатичній програмі. Нашу країну представили Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.
Перший КС з артистичного плавання проходить в Маркемі, Канада.
Кубок світу з артистичного плавання
Акробатична програма. Жінки
18 березня
1. Україна - 244,4958
2. Японія - 223,6875
3. США - 204,9959
- 16 березня українська спортсменка Марта Фєдіна тріумфувала на першому в історії Кубку світу з артистичного плавання.
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