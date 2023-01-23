Збірну Польщі замість Шевченка очолить переможець Євро-2016

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його інформацією, Сантуш найближчим часом укладе зі збірною Польщі контракт розрахований до 2026 року.

На посаді головного тренера він замінить Чеслава Міхневича, під керівництвом якого команда дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступилася Франції (1:3).

68-річний Фернандо Сантуш тренував збірну Португалії з вересня 2014 року та привів її до перемоги на Євро-2016 та у Лізі націй-2019. Його на посаді головного тренера замінив іспанець Роберто Мартінес.

За інформацією польських ЗМІ одним з кандидатів на посаду тренера збірної Польщі був українець Андрій Шевченко.

13 грудня 2022 року стало відомо, що Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Польщі.

15 грудня Фернандо Сантуш залишив посаду головного тренера збірної Португалії.

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