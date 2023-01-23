Збірну Польщі замість Шевченка очолить переможець Євро-2016
Новим головним тренером збірної Польщі стане Фернанду Сантуш, який привів Португалію до перемоги у чемпіонаті Європи-2016
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, Сантуш найближчим часом укладе зі збірною Польщі контракт розрахований до 2026 року.
На посаді головного тренера він замінить Чеслава Міхневича, під керівництвом якого команда дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступилася Франції (1:3).
68-річний Фернандо Сантуш тренував збірну Португалії з вересня 2014 року та привів її до перемоги на Євро-2016 та у Лізі націй-2019. Його на посаді головного тренера замінив іспанець Роберто Мартінес.
За інформацією польських ЗМІ одним з кандидатів на посаду тренера збірної Польщі був українець Андрій Шевченко.
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Польщі.
- 15 грудня Фернандо Сантуш залишив посаду головного тренера збірної Португалії.
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