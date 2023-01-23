Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Збірну Польщі замість Шевченка очолить переможець Євро-2016

Збірну Польщі замість Шевченка очолить переможець Євро-2016

23 січня, 2023 понедiлок
16:59
Спорт Кріштіану Роналду та Фернандо Сантуш (праворуч)

Новим головним тренером збірної Польщі стане Фернанду Сантуш, який привів Португалію до перемоги у чемпіонаті Європи-2016

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter

За його інформацією, Сантуш найближчим часом укладе зі збірною Польщі контракт розрахований до 2026 року. 

На посаді головного тренера він замінить Чеслава Міхневича, під керівництвом якого команда дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступилася Франції (1:3). 

68-річний Фернандо Сантуш тренував збірну Португалії з вересня 2014 року та привів її до перемоги на Євро-2016 та у Лізі націй-2019. Його на посаді головного тренера замінив іспанець Роберто Мартінес. 

За інформацією польських ЗМІ одним з кандидатів на посаду тренера збірної Польщі був українець Андрій Шевченко. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
футбол
Андрій Шевченко
чемпіонат світу-2022
Читайте також:
22 січня, 2023 неділя
В ГУР з'ясували, коли Росія планує в Україні новий великий наступ
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
22 січня, 2023 неділя
Зеленський: Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу
22 січня, 2023 неділя
"Вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю": Буданов розкрив подробиці загибелі учасника переговорів з РФ Кірєєва
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.52
  • EUR
    Купівля 42.33
    Продаж 43.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
23 січня
18:07
OPINION
Олександр Вільчинський
Біль моя Білорусь-сія
18:06
Міністерство оборони
Резніков залишається на посаді, а нардепи ініціюють законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі: комітет Ради провів засідання щодо скандалу по продуктах для ЗСУ
17:57
Андрій Коболєв
ВАКС залишив клопотання щодо тримання під вартою ексголови Нафтогазу Коболєва без задоволення
17:48
СБУ затримала зловмисників у Києві
"Продавали" росіянам українські паспорти по $10 тис: СБУ затримала зловмисників у Києві
17:36
На Берлінському кінофестивалі презентують фільм Шона Пенна про Зеленського та початок війни в Україні
17:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:06
Анонс
Путлєр розпочав війну, щоб закінчити війну. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00
17:04
Су-25
ЗСУ знищили російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52 й дві ракети Х-59
17:00
Почесна лекція Київського безпекового форуму з нагоди Дня Соборності України. НАЖИВО
17:00
Оновлено
Угорщина
Угорщина не блокуватиме черговий транш допомоги ЄС для України
16:55
Змінні зірки у Туманності Оріона
Hubble сфотографував яскраві змінні зірки у Туманності Оріона
16:46
Порошенко у штаб-квартирі НАТО: наступальна зброя потрібна Україні у січні-лютому, доки росія не кинула на фронт нову хвилю мобілізованих
16:39
Ексклюзив
путін та шойгу
Путін зробив найвищу ставку на Шойгу та Герасимова, - військовий експерт Черник
16:35
Френк Лемпард
"Евертон", за який грає Миколенко, вирішив звільнити головного тренера
16:32
НАБУ
Розслідування про можливе зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових розпочалося ще до публікацій ЗМІ, - НАБУ
16:27
Ілюстративне фото
Суд відмовився відсторонити від посади мера Полтави Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про військових
16:14
Ексклюзив
Дмитро Золотухін
Протягом 8-10 тижнів українцям щодня будуть тиснути на емоції скандалами, - ексзаступник міністра інформполітики
16:04
OPINION
Ігор Семиволос
Наруга над Кораном у Швеції вигідна Москві
16:00
"Мавка.Лісова пісня"
Притула, Скрипка і не тільки: чиї голоси прозвучать у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня"
15:56
ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську
15:35
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
"Підкралась старість": Колишній абсолютний чемпіон дав прогноз на бій Ломаченка проти Хейні
15:34
Ексклюзив
пам'ятник Богдана Хмельницького в Бєлгороді
У Бєлгороді до памʼятника Богдану Хмельницькому містяни несуть квіти на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі, - депутат Харківської райради Ткачук
15:23
Іран
Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану
15:22
Резніков відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: інформацію з документами представлю нардепам
15:21
ракета
Окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинув чоловік
15:21
Ексклюзив
путін
Путін намагатиметься розширити білоруський фронт, - військовий експерт Самусь
15:06
Лікар
У НСЗУ розповіли, що робити пацієнту, якщо його лікар звільнився
15:03
окупанти орки
Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, за 20 хвилин 4 приходи
15:00
Біля Бахмута прикордонники захопили позицію окупантів за допомогою мінометів
Біля Бахмута прикордонники захопили позицію окупантів за допомогою мінометів
14:50
Латвія
Латвія оголосила про зниження рівня дипвідносин з РФ на знак солідарності з Естонією
14:50
У Дніпрі ідентифікували тіла 40 загиблих мешканців багатоповерхівки, ще 9 людей вважають зниклими безвісти
14:48
Віктор Циганков та Микола Матвієнко (праворуч)
"Шахтар" розпочав переговори про трансфер до клубу АПЛ ще одного футболіста
14:43
Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері цифровізації
14:38
ПАРЄ
Депутати ПАРЄ переобрали президентом Асамблеї Тіні Кокса: нардеп від "Слуги Народу" отримав лише 44 голоси з 223
14:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют на 23 січня: що з цінами на долар та євро
14:34
АН-148
Коштують €10 млн: суд арештував два літаки АН-148 російського власника
14:29
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Скібіцький: Про повний перелом у війні говорити ще рано, але 2023 – рік нашої перемоги
14:03
OPINION
Орест Сохар
Бюджет мордору не витримує війни
13:53
"Зернова ініціатива"
У січні кількість суден, які щодня проходять "зерновим коридором", скоротилась удвічі порівняно з вереснем-жовтнем, - Мінагрополітики
13:52
сніг іній мороз
Морозна погода й місцями прояснення: прогноз на 24 січня від Наталки Діденко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV