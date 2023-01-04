Про це пише The New York Times.

Видання наводить думки експертів, які сходяться на тому, що безпілотники Shahed-136, які Росія купує в Ірану, відносно дешеві, тоді як зброя, якою Україна їх збиває, коштує набагато дорожче.

"Артем Старосєк, керівник української консалтингової компанії "Мольфар", яка підтримує військові зусилля країни, підрахував, що використання ракети для знищення безпілотника коштує в сім разів дорожче, ніж його запуск. Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 тисяч доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 тисяч доларів за С-300 радянських часів до 500 тисяч доларів за американський NASAMS", - пише ЗМІ.

"Це дисбаланс, який з часом може піти на користь Росії, але дорого обійдеться Україні та її союзникам", - додають у NYT.

При цьому Старосєк вважає, що витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті. Збити безпілотник коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію, зазначив він. До того ж, знищення БПЛА рятує людські життя.

3 січня у Повітряних силах заявили про знищення 100% іранських дронів за дві доби.

В Ірані вперто заперечують постачання Росії дронів-камікадзе, які вона використовує проти України.

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