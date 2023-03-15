Мовляв, Київ вони поклали на лопатки за "два-три дні", "коли взяли Гостомель, коли геть знезброїли Україну", знищивши її основні сили".

А що ж було потім? Увесь рік? Симоньян не морочить собі голову з відповіддю: "Потім була війна з НАТО".

Так просто вимальовуються у свідомості пересічного "рассіянца" стратегеми світової політики, ось так затирається вже напівзабутий термін "бункерного" "СВО" і вганяється новий наратив "нової реальності" – війна.

Так просто вимальовуються у свідомості пересічного "рассіянца" стратегеми світової політики, ось так затирається вже напівзабутий термін "бункерного" "СВО" і вганяється новий наратив "нової реальності" – війна

Причому, судячи вже з наступного спічу тієї ж Симоньян, війна катастрофічна за наслідками. "Нагадаю, — каже роспропагандистка, — що під час Великої вітчизняної ми були по один бік барикад – і з Великою Британією, і в якомусь сенсі (?!) зі Францією, і зі США, ну, і лендліз не слід забувати. Ми були всі разом. Проти назагал "жменьки" (?!!) потужних країн… Німеччина, Італія, Японія – та все ж це три країни. Зараз це весь так званий Західний світ. І союзників у нас немає".

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Ось для того, аби наочно продемонструвати, що Путін та Росія воює з НАТО і зі всім світом, над Чорним морем збили MQ-9 Reaper ВПС США. Правда, подали це як "різке маневрування" ворожого дрона, унаслідок якого MQ-9 Reaper збився з "курсу в напрямку державного кордону РФ" і "зіткнувся з водною поверхнею".

Американці мають свою версію й обіцяють незабаром оприлюднити відео інциденту.

Хай там як, але в умовах "відсутності присутності" сил НАТО чи США в Україні, "ріпер" цілком годиться для підтвердження "великої вітчизняної" проти всього світу і без союзників. "Піпл схаває" і продовжить стару пісеньку на кшталт "можем повторіть".

В умовах "відсутності присутності" сил НАТО чи США в Україні, "ріпер" цілком годиться для підтвердження "великої вітчизняної" проти всього світу і без союзників. "Піпл схаває" і продовжить стару пісеньку на кшталт "можем повторіть"

Однак не все так просто, як би хотілося московським стратегам та їхній пропагандистській обслузі. По-перше, Вашингтону може увірватися терпець через постійне російське повітряне хамство. Ось лише коротенька хронологія льотних інцидентів останніх місяців. Восени 2022 року американські F-16 перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H над Аляскою. У лютому 2023 року там же винищувачі США перехопили чотири російські військові літаки. Наступного дня (14 лютого) інцидент повторився – над Аляскою знову довелося вгамовувати чотири російські військові літаки. Того ж дня два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі. Йдеться про російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер".

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Інцидент з MQ-9 Reaper, однак, значно серйозніший. По-перше, Чорне море – не безлюдна Аляска, там, попри воєнну активність російських ракетоносців, з яких обстрілюють українські мирні війська, триває жвавий цивільний транспортний рух. Щобільше, — саме через Чорне море пролягає так званий "зерновий коридор", завдяки якому збіжжя з України потрапляє до "голодуючих Африки та Азії". Зрештою, чорноморське узбережжя – це морські форпости здебільшого країн НАТО – Туреччини, Болгарії, Румунії.

Чорне море – не безлюдна Аляска, там, попри воєнну активність російських ракетоносців, з яких обстрілюють українські мирні війська, триває жвавий цивільний транспортний рух. Щобільше, — саме через Чорне море пролягає так званий "зерновий коридор", завдяки якому збіжжя з України потрапляє до "голодуючих Африки та Азії". Зрештою, чорноморське узбережжя – це морські форпости здебільшого країн НАТО – Туреччини, Болгарії, Румунії

Тому бавитися над його акваторією у збиття безпілотників – не важливо, американські вони чи чиїсь ще, — доволі ризиковане заняття. І якщо Москва ухвалює схожі рішення, то їх слід розглядати як чергове підняття ставок, як пробу "на зуб": буде відповідь чи, як завжди, "перелякані піндоси" пережують і ковтнуть.

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Я думаю, що задум "збитих кремлівських льотчиків" може обернутися для них вельми печально. Інцидент з MQ-9 Reaper трапився акурат за день до чергового – десятого – "Рамштайну". Сьогодні для координації спротиву російській навалі в Україні й "остаточного розв'язання російського питання" (цитую Путіна) знову зберуться очільники оборонних відомств понад пів сотні країн вільного світу. Зустріч відбуватиметься у контексті фіналізації дискусій щодо надання Україні саме бойових літаків. Перед тим, як вирушити до Брюсселя, міністр оборони США Ллойд Остін отримав листа від восьми сенаторів від обох партій з черговими аргументами на користь передачі Києву винищувачів F-16.

Під цим листом цілком закономірно виглядав би підпис і Сергія Шойгу. Зрештою, він його таки поставив – збивши американський безпілотник над Чорним морем…

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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