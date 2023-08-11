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Головна Кримінал Збитки на 2,69 млн грн: на Одещині голову райради підозрюють у викраденні катера Держекоінспекції

Збитки на 2,69 млн грн: на Одещині голову райради підозрюють у викраденні катера Держекоінспекції

11 серпня, 2023 п'ятниця
16:38
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В Одеській області затримали депутата та голову однієї з районних рад через крадіжку катера Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу вартістю понад 2,6 мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловік, дізнавшись про появу в одному з одеських яхт-клубів швидкісного катера з двома підвісними двигунами у комплекті та автомобільним причепом, які належали Держекоінспекції, вирішив викрасти їх.

Для цього підозрюваний вмовив інспектора Державної екологічної інспекції вивезти майно за місто, на територію рибацького комплексу, нібито для збереження під час війни.

"Щоб створити видимість правомірності своїх дій у яхт-клубі під час вивезення катера, фігурант підшукав паспорт громадянина України, який власник свого часу втратив, скористався ним на контрольно-пропускному пункті та залишив розписку в отриманні держмайна, вказавши анкетні дані, які належали зовсім іншій людині", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що таким чином депутат спричинив матеріальний збиток на загальну суму понад 2 690 000 гривень.

Посадовця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Україна
політика
Одещина
поліція
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