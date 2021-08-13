Збитки на $57 млн: Державна продовольчо-зернова корпорація заявила, що сприяє правоохоронцям
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) заявила, що працює в штатному режимі, незважаючи на арешт керівника
Про це заявила пресслужба корпорації у Facebook.
"ДПЗКУ виконує всі зобов’язання за укладеними договорами та перед контрагентами", - йдеться у повідомленні.
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Там заявили, що обов’язки голови правління виконує заступник затриманого керівника.
"Керівництво компанії максимально зацікавлене в об’єктивності розслідування та всіляко сприяє роботі працівників правоохоронних органів", - заявили у корпорації.
- Нацполіція затримала в аеропорту "Київ" керівника Державної продовольчо-зернової корпорації та його спільника, їм і групі осіб інкримінують розтрату понад $57 млн.
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