Нацполіція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації на мільйонних розкраданнях

Про це у Facebook повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.



Згідно з повідомленням, посадові особи ДПЗКУ спільно з підприємцями налагодили злочинну схему розтрати майна корпорації, збитки від реалізації якого сягнули мільйонів гривень.



Правоохоронці встановили, що посадовці проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому вони занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. За кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що значно нижче ринкової. Так, протягом січня-травня 2021 року було укладено близько десяти збиткових контрактів на експорт зерна.



Правоохоронці повідомили також про факти зловживання під час укладення договорів про страхування майна. Тариф за оформленим документом був в 3-5 разів вищий за ринкову вартість подібних послуг.



Зазначається, що наразі поліція проводить обшуки у приміщеннях ДПЗКУ, а також в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів на території кількох областей.



У пресслужбі додали, що наразі встановлюється точна сума завданих посадовцями збитків та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

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