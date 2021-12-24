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Збив людину насмерть і втік: на Чернігівщині затримали водія

24 грудня, 2021 п'ятниця
09:26
Кримінал Нацполіція

У Чернігівській області затримали винуватця смертельної ДТП, який утік з місця аварії

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Інформація про ДТП надійшла до поліції 23 грудня близько 17:00. Аварія сталася поблизу смт Куликівка.

"Поліція упродовж години розшукала водія автомобіля. Він відмовився від проведення медичного освідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння", - зазначили в повідомленні.

Правоохронці затримали водія й відкрили Кримінальне провадження за частиною 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого). Йому загрожує ув'язнення на 5-10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
 

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Новини
затримання
смертельна ДТП
поліція
Чернігівщина
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