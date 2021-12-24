Збив людину насмерть і втік: на Чернігівщині затримали водія

Про це інформує пресслужба Нацполіції.



Інформація про ДТП надійшла до поліції 23 грудня близько 17:00. Аварія сталася поблизу смт Куликівка.



"Поліція упродовж години розшукала водія автомобіля. Він відмовився від проведення медичного освідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння", - зазначили в повідомленні.



Правоохронці затримали водія й відкрили Кримінальне провадження за частиною 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого). Йому загрожує ув'язнення на 5-10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.



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