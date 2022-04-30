"Зброї для України багато не буває, адже вирішується майбутнє світу": Порошенко виступив на міжнародному форумі Інституту Маккейна

Про це повідомили на сайті Європейської Солідарності.



П’ятий президент у своєму виступі подякував за підтримку конгресу США та відзначив важливість історичного закону про ленд-ліз для України: "Зброї для України багато не буває, адже майбутнє світу, а також миру, безпеки і стабільності вирішується сьогодні саме в Україні".

Петро Порошенко закликав союзників допомогти зупинити Путіна.



"Переконаний, що не лише силою зброї, але й єдиним фронтом пекельних санкцій війна, яку розпочав Путін, приречена на поразку російського агресора. Говорили і про майбутнє України - залишаюсь твердим прихильником членства в ЄС і НАТО, бо там, де НАТО, - там мир і процвітання, а де Росія - там завжди війна і злидні",- сказав п’ятий президент.







"Форум Седона" – це зібрання національних та міжнародних лідерів, яке проводиться щовесни в Аризоні. Російське вторгнення в Україну цього року стало центральною темою Форуму.