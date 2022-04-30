"Зброї для України багато не буває, адже вирішується майбутнє світу": Порошенко виступив на міжнародному форумі Інституту Маккейна
Петро Порошенко виступив на "Форумі Седона 2022", який щороку проводить Інститут Маккейна
Про це повідомили на сайті Європейської Солідарності.
П’ятий президент у своєму виступі подякував за підтримку конгресу США та відзначив важливість історичного закону про ленд-ліз для України: "Зброї для України багато не буває, адже майбутнє світу, а також миру, безпеки і стабільності вирішується сьогодні саме в Україні".
Петро Порошенко закликав союзників допомогти зупинити Путіна.
"Переконаний, що не лише силою зброї, але й єдиним фронтом пекельних санкцій війна, яку розпочав Путін, приречена на поразку російського агресора. Говорили і про майбутнє України - залишаюсь твердим прихильником членства в ЄС і НАТО, бо там, де НАТО, - там мир і процвітання, а де Росія - там завжди війна і злидні",- сказав п’ятий президент.
"Форум Седона" – це зібрання національних та міжнародних лідерів, яке проводиться щовесни в Аризоні. Російське вторгнення в Україну цього року стало центральною темою Форуму.
- У бундестазі однопартійці Шредера вимагають дипломатичної ізоляції РФ.
- Рішення Євросоюзу запровадити санкції на імпорт урану з Росії підтримала Німеччина.
- Єдиним кандидатом на заміну Росії у Раді з прав людини Організації об'єднаних націй є Чехія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе