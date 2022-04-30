Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН
Єдиним кандидатом на заміну Росії у Раді з прав людини Організації об'єднаних націй є Чехія
Про це повідомляє AP.
За словами речниці Генасамблеї ООН Пауліни Кубяк, Чехія є єдиним кандидатом на місце в Раді з прав людини, яке стало вакантним після призупинення членства там РФ.
Рада складається з 47 членів, місця в ній розподілено за регіональним принципом, тому на заміну Росії має прийти східноєвропейська країна.
Голосування на Генасамблеї ООН з цього питання має відбутися 10 травня.
- 7 квітня Генеральна Асамблея ООН проголосувала за призупинення членства Росії у Раді з прав людини.
- 23 квітня Чехія подала свою кандидатуру на членство у Раді ООН з прав людини.
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