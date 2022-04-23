Чехія готова замінити Росію в Раді ООН з прав людини
Влада Чехії вже подала свою кандидатуру до ООН, щоб заміти РФ в Раді ООН з прав людини
Про це повідомляє чеське видання Denik.cz.
"Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду", - повідомили у МЗС.
Відзначимо, що 7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини, бо виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.
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